PREVISIONI METEO Una parentesi di maltempo sull’Emilia-Romagna: lunedì previsti temporali Instabilità in aumento ad inizio settimana, con temporali dai rilievi verso pianura e costa e temperature in calo. Il miglioramento sarà rapido, poi tra mercoledì e giovedì possibile nuova fiammata di caldo.

Una parentesi di maltempo sull’Emilia-Romagna: lunedì previsti temporali.

Veloce cambio di scenario in Emilia-Romagna nella giornata di lunedì 17 agosto, quando sono attese condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità. Secondo Arpae, che ha diffuso un'allerta di colore giallo, i fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, per poi estendersi progressivamente verso le zone di pianura e la costa.

In serata attenzione al settore costiero, che potrebbe essere interessato dal passaggio di un nuovo impulso temporalesco sull’Adriatico, accompagnato anche da raffiche di vento. Un quadro confermato anche dalle previsioni di 3B Meteo, che indicano temporali in intensificazione al Nord e in possibile estensione entro sera all’Emilia-Romagna.

L’instabilità porterà inoltre un sensibile calo delle temperature. Martedì è invece atteso il ritorno del sole, con valori ancora gradevoli, mentre tra mercoledì e giovedì potrebbe verificarsi una nuova fiammata di caldo, accompagnata anche da possibile Garbino.

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