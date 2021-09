Una risposta concreta per le nuove povertà post-covid: tutti in piazza con l'evento solidale 'Un pasto al giorno'

Le ferite e le cicatrici causate dalla pandemia di coronavirus sono tante e sempre più evidenti. Anche a San Marino aumentano le famiglie che bussano alla porta della Caritas. Per dare una risposta concreta i volontari della Comunità Papa Giovanni per questo fine settimana propongono, anche in Repubblica, 'Un pasto al giorno', occasione per sensibilizzare circa le difficoltà quotidiana che sempre più persone devono fronteggiare non solo come singoli, ma anche come comunità. La percentuale di famiglie in condizione di povertà in Emilia-Romagna e nella Repubblica di San Marino è salita al 5,3% rispetto al 4,2% dell'anno precedente, secondo i dati Istat.









Questa edizione di “un pasto al giorno” invita ad un gesto di solidarietà concreta e si arricchisce, grazie al contributo degli illustratori dell’Associazione Italiana Autori di Immagini, di una sorpresa: set di tovagliette all'americana che verranno distribuite nel corso dell'evento. Metterle sulla propria tavola “sarà come 'invitare' a pranzo una persona in difficoltà – spiegano i responsabili dell'iniziativa – perché ognuna di esse diventerà simbolicamente il posto a tavola per chi oggi non ce l'ha, nel segno di una solidarietà concreta che può aiutarci a ripartire insieme al fianco di chi ne ha più bisogno”.