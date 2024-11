Una sedia a rotelle rossa: un monito a riflettere sulla condizione delle donne con disabilità

Immagini dalla sedia rossa a rotelle al Parco Ausa

Un simbolo e un monito. Mercoledì 27 novembre, nell'ambito del programma per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata assieme a diverse classi della Scuola Elementare del Castello di Serravalle, una sedia a rotelle rossa al Parco Ausa di Dogana. Un invito a riflettere sulla condizione delle donne con disabilità, - esorta Attiva-Mente - spesso invisibili nel dibattito pubblico sulla violenza di genere. Tuttavia, non può e non deve rimanere solo un simbolo.

La sedia a rotelle rossa – è stato sottolineato - deve rappresentare il primo passo verso un cambiamento concreto. È tempo che San Marino riconosca il diritto alla Vita Indipendente come condizione imprescindibile per la lotta alla violenza e per l’emancipazione delle donne con disabilità”. L'associazione preme affinché il Governo prenda seriamente in considerazione la necessità di una legge specifica.