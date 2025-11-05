INFORMAZIONE Una serata di informazione e intrattenimento per i 20 anni dell'Usgi Verrà presentato il libro sul ventennale curato dal segretario Antonio Fabbri e dal presidente Matteo Selleri. A seguire, teatro, musica e magia

L'appuntamento è per il 15 novembre alle 21 all'auditorium “Little Tony” di Serravalle. L'Usgi festeggia i 20 anni dalla fondazione e lo fa incontrando la cittadinanza in un evento dedicato all'informazione con spazio anche per l'intrattenimento. Verrà presentato il volume sul ventennale Usgi – a cura del segretario Antonio Fabbri e del presidente Matteo Selleri - e la serata proseguirà con la stand up comedy di “Stefissima”, la musica della violinista Akiko Yatani Bandini Callegari e i giochi di prestigio della Magica Gilly.

In video le dichiarazioni di Antonio Fabbri e Matteo Selleri

