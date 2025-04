Una serata sul Fine vita a cura dell'Associazione Emma Rossi: "Aspetti umani, medici, giuridici e sociali"

L'Associazione Emma Rossi, nell'ambito delle iniziative dedicate ai 70 anni dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, apre il dibattito sul “Fine vita. Aspetti umani, medici, giuridici e sociali”. Una conversazione, alla Sala Montelupo di Domagnano, con relatori che analizzano il tema da più punti di vista: etico, ad esempio, con il professor Verter Casali, già docente di filosofia e membro del Comitato Sammarinese di Bioetica dal 2010 al 2019.

"La filosofia non dà mai risposte - sottolinea Casali -. Quando le dà, tra l'altro, crea dei disastri non da poco a livello sociale, a livello politico. Quindi crea un dialogo che poi dopo, ovviamente, deve coinvolgere, in questo caso, la legge, deve coinvolgere la morale, la religione. Quindi, più che dare delle risposte, è bene che si interroghi e continui a interrogarsi per trovare le strade migliori, perché è un argomento delicatissimo".



Ci sono poi anche diversi aspetti giuridici che si intrecciano nel fine vita, come spiega Lara Conti, avvocata esperta in materia: "Di aspetti giuridici rilevanti ce ne sono tantissimi - ricorda -. La capacità di fare delle disposizioni di trattamento sanitario anticipate, quindi collegate anche alla capacità di intendere e di volere della persona che le rilascia. Il medico che poi deve somministrare, magari, eventuali trattamenti relativi o collegati al fine vita. Sono situazioni delicate perché c'è sempre una contrapposizione tra quello che è il diritto alla vita e alla salute e il diritto di autodeterminarsi, che sono tutti e due principi costituzionalmente garantiti".

Insomma, un tema delicato su cui esistono sensibilità diverse, come ricorda in apertura di dibattito Patrizia Busignani, presidente dell'associazione, realtà da sempre attiva nella ricerca, studio e formazione, promuovendo il dibattito culturale sulla parità di diritti e di opportunità.

"Una questione che riguarda l'umanità - specifica Busignani - e quindi riteniamo che ci siano le condizioni per affrontarlo e anche per dare delle risposte ai cittadini che già in passato si sono attivati per sollecitarle".

Nel video le interviste Verter Casali (già docente di Filosofia), Lara Conti (avvocato) e Patrizia Busignani (presidente Associazione Emma Rossi)

