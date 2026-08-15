EVENTO STORICO Una settimana alla visita di Papa Leone XIV: informazioni per i partecipanti e dove ritirare i pass Per la festa dell'Assunta, il Pontefice ha rivolto un pensiero alle persone che soffrono in aree segnate dai conflitti

Siamo a una settimana esatta dalla visita di Papa Leone XIV a San Marino. Un avvenimento storico: sarà il terzo pontefice a salire sul Titano. Dalla Segreteria di Stato agli Esteri tutti gli ultimi dettagli per cittadini e fedeli che vorranno partecipare, nei diversi punti della visita.

Leone atterrerà a Torraccia alle ore 9 di sabato 22 agosto, proseguirà per Domagnano e Borgo Maggiore. Arriverà a San Marino Città, fino a Palazzo Pubblico dove incontrerà i Capitani Reggenti e le istituzioni, si affaccerà dal balcone di Palazzo per una benedizione e un saluto alla comunità, per poi dirigersi alla Basilica del Santo e incontrare i rappresentanti della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Chi ha richiesto il pass, fa sapere la Segreteria Esteri, potrà ritirarlo martedì 18 e mercoledì 19 agosto, dalle ore 10 alle 21,30, nella Sala riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, centro unico per gli accrediti.

In Piazza della Libertà e in Piazzale Domus Plebis si potrà entrare solo con il pass personale cartaceo, da mostrare insieme a un documento. In entrambe le zone saranno predisposti servizi igienici e acqua. Maxi schermi saranno installati in diversi punti dell'itinerario. Previste navette gratuite. Tutte le informazioni su accrediti, viabilità e programma sono consultabili sul sito Esteri.sm. In preparazione alla visita, lunedì alle 21, alla Sala Montelupo di Domagnano, un incontro per approfondire la figura di Papa Prevost con Lorenzo Fazzini, responsabile della Libreria Editrice Vaticana.

Intanto, è stato reso noto il tema scelto dal Papa per la 60ma Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2027. Il Pontefice richiama l'attenzione sulla responsabilità morale di chi è chiamato a prendere decisioni politiche ed esorta tutti a promuovere la dignità della persona. E invita a “disarmare la tecnica”. Proprio alle persone coinvolte nei conflitti il Santo Padre ha dedicato il suo messaggio durante l'Angelus per la festa dell'Assunta, da Castel Gandolfo.

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