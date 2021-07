"Una soluzione definitiva per la Colonia di Rocca Pietore": il Segretario Canti incontra il Sindaco De Bernardin Primo fattivo incontro tecnico-amministrativo che ha visto partecipare rappresentanti delle rispettive amministrazioni pubbliche, per fare il punto della situazione

Chiusa dal 1999, la Colonia di San Marino a Rocca Pietore appare sempre più fatiscente, il tetto a rischio crollo, gli effetti dell'uragano Vaia ad accrescerne il degrado. Un ecomostro, ormai, immerso in una cornice montana, che è luogo del cuore di tanti sammarinesi. Diverse le iniziative pensate nel tempo per riaprirla, compresa una raccolta fondi pubblica per realizzare una nuova sede, tutte purtroppo senza esito. Eppure una soluzione definitiva va trovata, sia a beneficio dei cittadini sammarinesi che in qualche modo potrebbero di nuovo godere di una casa vacanze sulle Dolomiti, sia della comunità locale che, non a torto, lamenta una difficile convivenza con lo stabile pericolante.

E' in questo quadro che si inserisce la recente visita del Segretario di Stato per il Territorio, Stefano Canti al Sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Bernardin, con l'intento di rinnovare lo spirito di amicizia e collaborazione che ha sempre contraddistinto le due realtà. Dopo un primo contatto avuto nel 2019 dagli allora Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori con l'amministrazione comunale, quello dello scorso 28 luglio è stato “il primo fattivo incontro tecnico-amministrativo che ha visto partecipare rappresentanti delle rispettive amministrazioni pubbliche, per fare il punto della situazione”. Spera in un lieto fine per la ex colonia anche Stefano Giulianelli, presente all'incontro in qualità di Legale Rappresentante della OCSA, la Fondazione proprietaria dell'immobile, ora in liquidazione volontaria, facente capo alla Diocesi San Marino Montefeltro.

Sindaco e Segretario di Stato si sono lasciati con la volontà comune di collaborare affinché da un lato si possa mettere in sicurezza l’immobile e dall’altro si valutino una volta per tutte le migliori opzioni per valorizzare, anche con una formula diversa rispetto a quella attuale, la colonia sammarinese. “Mi impegnerò nel breve periodo – assicura Canti - a sottoporre proposte attuative al Congresso di Stato”.

Nel video, le immagini della ex Colonia sammarinese realizzate con il drone e gentilmente concesse a Rtv da Roberto Gorini, al quale va il nostro più sentito ringraziamento.

