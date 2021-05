Una stanza per abbracciarsi in sicurezza per gli ospiti di Casale La Fiorina e il Colore dei Grano Progetto sostenuto da “Un sorriso per Norcia” che lancia la raccolta fondi

"L'emozione per un abbraccio nasce da un progetto dedicato agli ospiti della casa di riposo che in questo periodo di pandemia hanno sofferto moltissimo la lontananza, si sono sentiti abbandonati dai familiari. Un abbraccio, una stretta, è fondamentale per loro per continuare a sperare." Una stanza degli abbracci per continuare a sperare. La proposta nasce anche dalla sensibilità di Maria Rosa Chiari, da poche settimane è in pensione, dopo una vita spesa come educatrice nella residenza anziani. Una tenda trasparente, uno schermo, una struttura morbida, che consenta il contatto in piena sicurezza. La lontananza, anche durante le festività del Natale e dalla Pasqua si è sentita moltissimo. E nonostante noi ce la mettessimo tutta per tenerli vicini, per abbracciarli, diventava molto difficile per loro capire perchè un familiare non veniva più. Anche se facevamo le video chiamate: è totalmente diverso l'approccio di un abbraccio. Ecco perchè è nato questo progetto: per aiutare l'ospite e anche il familiare a sentirsi vicini.

Baci, abbracci, gesti fondamentali per la tenuta emotiva delle fasce più esposte alla pandemia. Aperte in questi giorni le visite dei familiari alle strutture, Casale La Fiorina e Colore del Grano, ma resta la disposizione di tenere i 2 metri di distanza. Due metri, per una persona anziana, che magari non sente o ha problemi di demenza senile, diventa difficile capire cosa stia succedendo: a volte piange e non riconosce il familiare, ha bisogno di sentirlo vicino per riconoscerlo.

Subito attivato il gruppo “Un Sorriso per Norcia”, per sostenere il progetto, con la raccolta fondi, nel presentarlo alle istituzioni sanitarie, sensibilizzando la cittadinanza. E' una cosa bellissima far sentire la vicinanza dei familiari ai pazienti. Così che abbiamo pensato di allargare: non solo al Casale La Fiorina, ma porteremo lo stesso progetto alla casa famiglia Il Colore del Grano. Giovedì verrà presentato alle Istituzioni il progetto e da lì partirà la campagna per la raccolta fondi. speriamo nella collaborazione anche delle varie Giunte del territorio per arrivare alla realizzazione del progetto che per noi è importantissimo.

Nel video le interviste a Maria Rosa Chiari, ex educatrice casa di riposo; Sara Podeschi, presidente associazione "Un sorriso per Norcia".

Chi è interessato a donare al progetto può farlo sull'IBAN SM28B054009800000060179288 intestato a "Un sorriso per Norcia".



