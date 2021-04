Una "stanza per gli abbracci" per il Casale la Fiorina e il Colore del Grano: lanciata la raccolta fondi

Il gruppo "Un sorriso per Norcia & non solo" lancia una nuova raccolta fondi online per comprare due "stanze degli abbracci" alla Rsa La Fiorina e al centro Colore del Grano. Consisterà agli ospiti delle strutture di tornare ad abbracciare i loro cari in totale sicurezza.









La proposta, lanciata da Mariarosa Chiari, prevede un allestimento con un divisorio “morbido”, una sorta di tenda trasparente e isolante, che permetterà a due persone di poter stare vicine, di parlare, di abbracciarsi, senza però rischiare di trasmettersi alcun virus. Il progetto consentirebbe alle persone in condizione di malattia, spesso con patologie pregresse, di tornare ad avere contatti con i loro cari in totale sicurezza. Il progetto verrà presentato la prossima settimana al Direttore Sanitario dell’ISS, che ha già espresso parere favorevole.



Chi è interessato a donare al progetto può farlo sull'IBAN SM28B054009800000060179288 intestato a "Un sorriso per Norcia".