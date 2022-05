Una storia centenaria: ricevuta in udienza la San Marino Concert Band

In oltre un secolo di vita la Banda di Serravalle, oggi conosciuta come San Marino Concert Band, ha contribuito a trasmettere passione e interesse per la musica a diverse generazione di sammarinesi. “Questa udienza – sottolinea il Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi – vuole essere un tributo per la passione e l'impegno dimostrati negli anni”.

“Coinvolgimento e partecipazione – evidenziano i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli – rappresentano una costante delle esibizioni e dei tanti concerti tenuti dalla San Marino Concert Band che sia in territorio che fuori ha sempre riscosso un grande consenso”.

Al termine dell'udienza consegnato un riconoscimento a tre musicisti storici della banda, Claudio Felici, Luciano Muccioli e Sergio Tomassini, per l'importante traguardo raggiunto.

Nel servizio l'intervista a Alvaro Selva (Presidente San Marino Concert Band) e Dino Gnassi (Direttore Artistico)