Una Voce per San Marino: Al Bano incontra la stampa, poi l'udienza dalla Reggenza.

Il presidente di giuria di Una Voce per San Marino, Al Bano, è arrivato al Nuovo di Dogana per le prove in vista della finalissima di questa edizione 2023. Ad attendere l'’artista il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Insieme hanno incontrato i giornalisti presenti all'evento, rilasciando anche una intervista a Radio San Marino. La delegazione salirà poi a Palazzo Pubblico dove il cantante sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti.

Alle 21.00 la diretta su San Marino Rtv sul canale 831 del digitale terrestre, sul ch 520 Sky, ch. 93 tivùsat; ch 93 RTVSPORT. In streaming su sanmarinortv.sm e su Radio San Marino.

Gli artisti che si sfideranno sono: Alfie Arcuri (Australia), Deborah Iurato (Italia), Deshedus (Italia), E.E.F. (Italia), Edoardo Brogi (Italia), Eiffel 65 (Italia), Ellynora (Italia), Iole (Italia), Kida (San Marino), Le Deva (Italia), Lorenzo Licitra (Italia), Mate (Italia), Mayu (Svizzera), NeVRuz (Italia), Piqued Jacks (Italia), Ronela (Albania), Roy Paci (Italia), Simone (San Marino), Thomas (Italia), Tothem (Italia), Vina Rose (Regno Unito), XGIOVE (Italia).

Nella giuria, presieduta da Al Bano, ci sono Antonio Rospini, musicista e consulente artistico; Charlotte Davis, produttrice inglese di serie TV; Dino Steward, managing director BMG Italy; Steve Lyon, tecnico del suono e produttore inglese; Clarissa Martinelli, giornalista.

