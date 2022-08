ESC2023 "Una voce per San Marino": aperte le iscrizioni per la seconda edizione Sarà possibile inviare la propria domanda di partecipazione fino al 20 gennaio 2023, la finalissima a febbraio 2023.

Dopo il grande successo della prima edizione che ha portato Achille Lauro sul palco dell'Eurovision di Torino è stato ufficialmente presentato il regolamento per la seconda edizione di “Una voce per San Marino”. Già aperte le iscrizioni online con la verifica d'idoneità dove i partecipanti potranno inviare la propria domanda via web insieme ad un brano audio a scelta del richiedente che verrà ascoltato da personale qualificato e su cui verrà espresso un giudizio d'idoneità per l'iscrizione al festival.

La verifica d'idoneità resterà possibile fino al 15 gennaio 2023; indipendentemente da questa però, non avendo funzione vincolante, sarà possibile iscriversi al festival fino al 20 gennaio 2023. Seguirà la fase di “accademia e casting” che si terrà in più sessioni, orientativamente con inizio il 28 ottobre 2022 e termine il 27 gennaio 2023 da cui verranno scelti gli artisti idonei per le cinque semifinali in programma a febbraio 2023.

Nell'ambito della semifinale di ripescaggio ci sarà anche una fase riservata ai soli concorrenti cittadini sammarinesi. Nel caso di domanda di partecipazione di uno o più concorrenti di particolare interesse e notorietà la produzione si riserva il diritto di inserire l'artista direttamente in semifinale senza farlo passare dal casting.

Ultima tappa quella della finalissima, in programma il 25 febbraio 2023, in cui verrà proclamato il vincitore del festival che verrà ufficialmente iscritto come rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2023.

