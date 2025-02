TURISMO Una Voce per San Marino: attesi oltre 1000 visitatori per le semifinali. Pedini Amati: "Numeri incoraggianti" L'evento, spiega il Segretario al Turismo, "nasce per attrarre turismo anche in bassa stagione"

Nel fine settimana si terranno le semifinali di Una Voce per San Marino, che selezioneranno i finalisti del San Marino Song Contest, in programma l’8 marzo. Secondo i dati forniti da Media Evolution e ripresi dalla Segreteria Turismo, sono attesi oltre 1000 visitatori sul Titano, tra artisti, band, ballerini, manager, famiglie e supporter. I 210 semifinalisti provengono da 26 Paesi, con Spagna, Regno Unito e Italia tra le nazioni più rappresentate.

Significativo anche l’impatto mediatico: il profilo Instagram dell’evento ha superato 4 milioni di visualizzazioni negli ultimi 90 giorni, segno del crescente interesse internazionale. Le semifinali si terranno alla Sala Little Tony di Serravalle e saranno trasmesse in differita su San Marino RTV.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, sottolinea: “Una Voce per San Marino nasce per attrarre turismo anche in bassa stagione. Le selezioni distribuite lungo l’anno permettono a hotel e ristoranti di lavorare grazie agli artisti che arrivano da tutto il mondo. I dati confermano la validità di questo progetto, che culminerà l’8 marzo con il San Marino Song Contest”.

