Una Voce per San Marino, cinque finalisti aprono il concerto di Zucchero.

Cinque finalisti del Festival “Una Voce per San Marino”: Lorenzo Licitra, Mate, Mayu, Tothem e XGiove hanno aperto venerdì e ieri sera il concerto di Zucchero Fornaciari alla RCF Arena di Reggio Emilia, doppio appuntamento della tappa del tour “Diavolo in Re”. Un palco straordinario per i 5 giovani, selezionati da una commissione speciale di Media Evolution, che ha voluto così valorizzare le nuove proposte dell’evento che sceglie il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest, consentendo ai giovani di esibirsi davanti a 35 mila spettatori, che in ogni sera del doppio appuntamento hanno occupato il posto all'Arena per celebrare i 40 anni di carriera di Zucchero.

