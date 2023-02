UVPSM Una Voce per San Marino: conferenza stampa di presentazione delle serate finali Evento trasmesso in diretta, alle 10.30, sulla canale YouTube e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv

Conferenza stampa, alle 10.30, al Westin Palace Milano per Una Voce per San Marino, il Festival organizzato da Media Evolution in collaborazione con San Marino Rtv e Segreteria al Turismo per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2023. Sono stati selezionati oltre 100 semifinalisti, ma saranno solo 22 gli artisti che si sfideranno durante la finale del 25 febbraio al Nuovo di Dogana. Interverranno il segretario Federico Pedini Amati, il capo delegazione all'Esc Alessandro Capicchioni, Vittorio Costa di Media Evolution, Jonathan Kashanian che condurrà la serata finale con Senhit; modera Silvia Pelliccioni, caporedattore centrale dell'emittente di Stato. L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di San Marino Rtv.

