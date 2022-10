EUROVISION Una Voce per San Marino: ecco la giuria dei casting

Una Voce per San Marino: ecco la giuria dei casting.

Ecco da chi è composta la giuria dei casting di "Una Voce per San Marino", il talent sammarinese che decreterà il rappresentante del Titano all'Eurovision 2023.

Andrea Mei

Ex tastierista dei Gang, produttore artisti italiani e stranieri, compositore di molti successi dei Nomadi, Io voglio vivere, Sangue al cuore, La vita che seduce, Oriente..." ha collaborato con Paolo Rossi, Jose Feliciano, Gibonni, Jannacci, Banda Bassotti, produttore e autore di artisti come Marco Saltari, XFactor 2019, Danilo Sacco, ex frontman Nomadi.

Domenico Gallotti

Editore Musicale, Discografico, proprietario della etichetta discografica G Records, negli anni ’90 è stato un DJ producer e remixer di fama Internazionale, con gli pseudonimi di Mimmo Mix e DeNiro, tra i remix più importanti quello di Bob Marley, I know a place.

Domenico "Mimmo" Paganelli

Produttore indipendente e consulente musicale. Direttore artistico della EMI. Ha collaborato con Rino Gaetano, Mia Martini, Ivan Graziani, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Renato Zero per la RCA; Vasco Rossi, Francesco Guccini, Roberto Vecchioni, Franco Battiato, Angelo Branduardi, Ivano Fossati, Tiziano Ferro, Mango, Edoardo Bennato, Stadio per la EMI.



Emilio Munda

Produttore, compositore e autore per Eros Ramazzotti, Il Volo, Umberto Tozzi, Francesco Renga, Nina Zilli, I Nomadi, Michele Bravi, Tecla, Gemelli Diversi, Valerio Scanu e per altri artisti di talent come The Voice, Amici e XFactor. Ha conquistato diversi Dischi d’Oro e di Platino, per due volte consecutive vince il podio al Festival di Sanremo.

Maurizio Raimo

Manager e produttore discografico ha collaborato con David Zard, Mireille Mathieu, Charles Aznavour, Alain Delon, Raquel Welch, Franco Battiato, Riccardo Cocciante, Amanda Lear, Franco Califano, Loredana Bertè, Dionne Warwick, Notre Dame de Paris, Tale e Quale Show, I Fatti Vostri, Olimpiadi Tokyo 2020. Direttore Artistico del Concerto di Natale in Vaticano.

Roberto Costa

Bassista, fonico, arrangiatore e produttore per Lucio Dalla, Stadio, Ivan Graziani, Ron, Luca Carboni, Mina, Gianni Morandi, Luca Barbarossa e Luciano Pavarotti. Autore e produttore di musiche per il cinema, il teatro e la televisione. Esperto di Area Professionale/Qualifica all’interno del SRFC della Regione Emilia Romagna per la formazione di Tecnici del Suono certificati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: