ESC 2022 Una voce per San Marino: Rtv conquista il sabato sera italiano

San Marino Rtv, canale 831 protagonista del sabato sera italiano: il dato è stato riportato da tutti i siti che si occupano di ascolti e auditel come Tv.Blog e Fanpage. Una voce per San Marino, il contest organizzato per scegliere il rappresentante del Titano all'Eurovision di Torino, ha attirato l'attenzione di pubblico ed addetti al lavori.

Il canale 831 è fuori dal circuito Auditel, non è quindi possibile definire in maniera numerica quale sia stata la portata di telespettatori, quel che invece è certo ed è stato rilevato da chi settimanalmente segue i dati, è che i programmi del sabato sera proposti dalle reti ammiraglie non hanno sfondato come al solito: l'esordio di Affari Tuoi su Rai1 ha raggiunto il 17.1%, C'è posta per te su Canale 5 ha visto la sfida con il 27.4%. In questo gap si è inserita la San Marino Rtv: al centro anche dei trend topics di Twitter e dei siti di informazione.

La presenza di artisti di rilievo internazionale, la partecipazione da parte di "emergenti" che sono saliti sul Titano da quasi tutti i continenti, il pass diretto per partecipare all'Esc in palio, hanno fatto sì che sulla diretta di sabato sera fossero moltissimi gli occhi puntati. La presenza e la vittoria di Achille Lauro hanno fatto il resto.

