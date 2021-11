“Una Voce Per San Marino”, svelati i primi 4 giudici per gli Emergenti

Roberta Faccani, Emilio Munda, Roberto Costa e Steve Lyon sono i primi quattro nomi della Giuria che decreterà i finalisti della Categoria Emergenti di “Una Voce Per San Marino”, il nuovo contest-festival da cui scaturirà il rappresentante di San Marino all'Eurovision Song Contest 2022. Saranno 9 gli Emergenti - i primi tre classificati riceveranno premi in denaro - che accederanno alla fase finale, andandosi poi a scontrare con i 9 Big scelti.

Intanto hanno superato quota 200 le iscrizioni al concorso: Russia, Svezia e Germania a farla da padrone tra gli artisti stranieri. Qualcuno anche da Australia e Stati Uniti. Presenti anche performer da vari talent europei.

