UNAS: al via incontri sulla prevenzione con attività del territorio.

L'Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi ha incontrato 40 imprese del territorio appartenenti a centri estetici e parrucchieri. Il primo di una serie di appuntamenti per approfondire direttamente con gli associati la situazione attuale e ribadire l'importanza di mantenere sempre elevate tutte le misure igienico sanitarie.

"Siamo orgogliosi di poter affermare - spiega la presidente UNAS Loretta Menicucci - che i nostri saloni hanno dimostrato di essere luoghi in linea con tutte le aspettative di sicurezza, visto che la temuta nostra riapertura del 18 maggio non ha creato la registrazione di un trend negativo, anzi per tutto il mese di giugno, luglio e parte di agosto la curva è sempre migliorata".

Oggi più che mai, scrive UNAS, la categoria si rende proattiva per continuare ad andare oltre le prescrizioni: misurazione della temperatura, preferenza alla gestione di appuntamenti e distanze sociali maggiori rispetto a quelle previste dalla legge sono solo alcuni degli impegni e del codice di autoregolamentazione che gli associati UNAS desiderano offrire ai propri clienti. Ai clienti rinnoviamo l’invito ad aiutarci a rispettare tutte le prescrizioni, evitando di fare richieste non possibili e presentandosi senza sintomi e con mascherina chirurgica.



