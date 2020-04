Unas e PMI invitano la clientela a rispettare gli impegni e pagare quanto dovuto

Unas e PMI promuovono la campagna #iopagoilmioartigiano, perché mai come oggi – scrivono - è fondamentale che i clienti rispettino gli impegni presi, senza nascondersi dietro l’alibi dell’emergenza attuale, per partecipare alla difesa dell'economia del nostro Paese. Anche così si darà sostegno alle imprese ed al tessuto economico e sociale del nostro Paese, dando la dovuta responsabile risposta nella difficile lotta agli effetti del Coronavirus sull’economia. Ogni mancato pagamento di quanto dovuto ad un artigiano – concludono - rappresenta una ferita in un tessuto economico e sociale già fortemente danneggiato.