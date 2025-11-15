Undicesimo Workshop LIS a tema “Il senso della musica”

Davide Santacolomba, pianista classico; Elisabetta Maddalena Cordella, cantante lirica insieme a Claudia Guarino, Performer Lis, che ne interpreta il canto. Sono i protagonisti del Workshop dell'Associazione Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi presentati dalla Presidente Cristina Morri che ringrazia per il Patrocinio all'evento da parte di ben 4 Segreterie: Cultura, Sanità, Turismo, Sport. Un momento aperto a tutti, per scambiare esperienze, conoscersi, far conoscere l'Associazione al territorio

“L'Associazione è nata nel 2013 – spiega la Vice Presidente, Marina Tamagnini -, la Lingua dei Segni è stata riconosciuta ufficialmente a San Marino nel 2018, per cui per noi è sempre importantissimo far vedere come lavoriamo, ed è un modo come un altro per sensibilizzare tutti quanti a questo tipo di tematiche. Abbiamo scelto la musica, perché è un binomio che, a prima vista, sembrerebbe praticamente impossibile - sordità e musica - e questa è una sfida che ci ha incuriosito molto”.

Ed è la sfida di Davide Santacolomba, un talento messo a frutto sin da bambino in una conquista continua: “La musica per me è una salvezza – dice il pianista - perché grazie alla musica io ho potuto farmi riconoscere in quanto persona, con un posto nel mondo. Prima ero un fantasma. Questo quando ero nelle scuole medie e lì abbiamo visto questo talento, questa predisposizione, e già i compagni di classe finalmente mi vedevano, mi riconoscevano. Sapevo che questo talento mi avrebbe aiutato a avvicinare le persone, non mi avrebbero più fatto sentire in disparte”. Da sempre pianista classico, ora affronta un nuovo percorso con “Desiderio”, album composto durante il Covid che porta al pubblico in un concerto spettacolo. “Io immagino i suoni, li vedo – spiega Santacolomba - il mio percorso uditivo è cambiato nel tempo, io prima sentivo un po' meglio, sentivo i suoni bassi e i medi, adesso non sento più niente. Sento soltanto quell'impianto cocleare che mi fa sentire la parte un po' acuta del pianoforte. Però comunque ha forti limitazioni: nella discriminazione dei suoni sovrapposti, oppure in suoni in velocità, e comunque oltre a queste limitazioni utilizzo anche molto il tocco, il tatto, quindi è una esperienza sensoriale”.