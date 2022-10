UNECE: approfondita la collaborazione tra San Marino ed Andorra sui temi della sostenibilità Ieri un bilaterale tra il Segretario di Stato Canti e l'omologo Ministro del Principato Filloy Franco. In vista, fra le altre cose, uno scambio delle migliori pratiche per la gestione dell'emergenza neve

Una conoscenza approfondita delle rispettive realtà, come base per future sinergie sul tema cardine del meeting UNECE: la promozione di città inclusive, circolari, intelligenti, e soprattutto ad emissioni zero. Utile, in questo senso, l'incontro di ieri alla Segreteria Territorio tra Stefano Canti ed il Ministro del Principato di Andorra Victor Filloy Franco. Percepibile la fiducia reciproca, la volontà di scambiare esperienze e buone pratiche. Rapporto ben rodato quello fra i due Paesi; viste le intese in ambito finanziario, sanitario ed economico; e la presenza comune al tavolo negoziale per l'accordo di associazione con l'UE. Presenti al bilaterale di ieri – fra gli altri - l'Ambasciatore Luca Brandi ed il Direttore dell'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici Giuliana Barulli. Approfondita la possibilità di stringere accordi di cooperazione ed expertise comune. Già concordato, fra le altre cose, l'avvio di una collaborazione per scambiare le migliori pratiche per la gestione dell'emergenza neve; e ciò alla luce dell'esperienza maturata nel Principato, vista la notevole altitudine. In mattinata tappa a Palazzo Pubblico, per il Ministro andorrano; dove è stato ricevuto dai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Presenti all'udienza privata anche i Segretari di Stato Canti e Pedini Amati.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Stefano Canti e a Victor Filloy Franco: Ministro per il Territorio del Principato di Andorra

