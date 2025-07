VALORI Unesco, Edith Tamagnini: "Percorso iniziato per amore profondo verso il Paese" Tamagnini è stata ambasciatrice presso Unesco fino al 2015

Una delle protagoniste dell'iscrizione nella lista Unesco nel 2008, Edith Tamagnini, interviene ricordando l'anniversario e ringraziando le istituzioni "per il proseguimento culturale e diplomatico - scrive - di un percorso che ho iniziato per un amore profondo verso il Paese". Tamagnini è infatti stata ambasciatrice all'Unesco fino al 2015. "Far parte del patrimonio dell'umanità - prosegue la nota - è vitale per preservare i valori identitari di San Marino". Poi un riferimento all'importanza del recente inserimento del manoscritto Vita Sancti Marini nel Registro memoria del mondo, insieme all'adozione della Raccomandazione per la pace, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile.

