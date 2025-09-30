Unesco, MONDIACULT a Barcellona: il segretario Lonfernini interviene su pace, cultura ed educazione

È la più importante conferenza mondiale promossa dall’Unesco sulle politiche culturali e ha riunito non solo i rappresentanti dei 194 Paesi membri – compreso San Marino – ma anche politici, artisti e professionisti della cultura. MONDIACULT, Barcellona, tre giorni per fare il punto sugli impegni assunti con la dichiarazione del 2022, ribadendo sei ambiti prioritari e introducendo nuovi temi come l’impatto dell’intelligenza artificiale. Il segretario alla Cultura Teodoro Lonfernini, a capo della delegazione sammarinese, è intervenuto con due contributi ufficiali. Nel primo, dedicato a “Cultura e pace”, ha richiamato la tradizione sammarinese di neutralità e accoglienza; nel secondo, incentrato su “Cultura ed educazione”, ha sottolineato il ruolo della creatività e dello spirito critico in un'era tecnologica, valorizzando i programmi scolastici del Titano ispirati alle raccomandazioni Unesco, oltre ai progetti comunitari promossi da musei e biblioteche.

"È stata anche occasione per incontrare in un bilaterale istituzionale - commenta Lonfernini - Stefania Giannini, direttrice generale aggiunta Unesco per l’educazione. Lei ha già avuto modo di visitare il nostro Paese e ha visto con i suoi occhi l'impegno della Repubblica per portare avanti politiche sostenibili al livello culturale e formativo".

MONDIACULT è stata occasione anche per aggiornarsi sul programma di Educazione alla Pace e sul progetto Associated School Network e per approfondire la nuova Guide for the Unesco Framework on Cultural and Arts Education, in uscita il 1° ottobre.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, segretario all'Istruzione e Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: