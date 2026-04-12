ELEZIONI Ungheria al voto: sfida tra Orban e Magyar. Tra gli osservatori anche San Marino Michele Muratori E Gerardo Giovagnoli nel paese per monitorare le operazioni di voto

Nel frattempo Ungheria al voto. I cittadini devono scegliere tra la riconferma a Viktor Orban o Peter Magyar, esattamente 23 anni dopo il sì all'Unione europea. Un'elezione considerata storica anche per il futuro delle relazioni tra Budapest e Bruxelles. Si registra un'affluenza record: il 66% alle urne alle 15. Per Orban sarebbe il quarto mandato consecutivo, il quinto complessivo. A monitorare il voto una delegazione di oltre 100 osservatori internazionali, parte di una missione organizzata da Osce e Consiglio d'Europa. Presente anche San Marino con i due consiglieri Michele Muratori e Gerardo Giovagnoli.

"I seggi, aperti da stamattina - racconta Muratori -, chiudono alle sette di questa sera per i 199 posti del Parlamento ungherese. Assieme al collega italiano Mauro Del Barba siamo stati dispiegati nel nord del Paese, precisamente nella città di Győr e nella regione circostante. Sicuramente è una sfida aperta per quella che gli analisti definiscono come una delle elezioni più importanti dell'anno".

Nel video l'intervista a Michele Muratori, delegato Osce Pa

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