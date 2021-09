UNHCR: con avanzata talebana oltre 570.000 sfollati in Afghanistan

Offensiva lampo, quella dei talebani, nel Panshir; e dall'esito scontato: nessuna Potenza aveva infatti ventilato un qualche appoggio concreto ai miliziani della Resistenza. Intenzionati tuttavia a proseguire i combattimenti; da Ahmad Massoud anche un appello ad una “rivolta nazionale”. “Qualsiasi tentativo di insurrezione sarà duramente colpito”, ammoniscono però i talebani, intenzionati a chiudere definitivamente il capitolo della guerra civile; anche perché la situazione, nel Paese, è drammatica; come testimonia la rappresentante dell'UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino.

Con l'avanzata dei talebani – afferma Chiara Cardoletti – abbiamo avuto più di 570.000 sfollati, che in questo momento è molto difficile raggiungere. Crisi, quella afghana, seguita costantemente dal Parlamento italiano. Giovedì Chiara Cardoletti sarà audita in Commissione Diritti umani. L'UNHCR, ed altre agenzie ONU – spiega -, stanno portando aiuti attraverso il Pakistan. Ma con l'avanzare dell'inverno gestire la situazione umanitaria sarà “sempre più difficile”, in un Paese dove “l'economia sta collassando”.

Un appello, quello per l'Afghanistan, raccolto in queste settimane da San Marino. Società civile, politica; diffusa la consapevolezza della necessità di sostenere l'accoglienza.

Nel servizio l'intervista a Chiara Cardoletti / Rappresentante UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino