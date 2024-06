UniCattolica e ISS: 10 posti riservati ai sammarinesi per la laurea in Medicine ad surgery

l'intervista a Mariella Mularoni e Andrea Belluzzi

Il futuro della sanità sammarinese passa dalla formazione. Con questo obiettivo è stato presentato l'accordo siglato tra Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e la Segreteria di Stato alla Sanità. Per l'anno accademico 2024/2025 saranno riservati 10 posti, ai candidati con sola cittadinanza di San Marino, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicine ad Surgery.

"Siamo particolarmente soddisfatti di questo risultato - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità - perché è un opportunità formativa per i giovani sammarinesi che intendono intraprendere la professione di medico perché sarà una formazione completa in inglese, ma anche una sicurezza futura per il nostro ospedale perché ci garantirà la formazione di nuovi professionisti".

"Io voglio ricordare la firma dell'accordo con la Sapienza - aggiunge Andrea Belluzzi, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - a cui ho fatto partecipare il direttore dell'ISS, voglio ricordare le collaborazione che abbiamo avviato con il master per il personale sanitario con l'Università di Ancora e l'Università di San Marino. Tutte le collaborazione per cui come Segretaria all'Istruzione siamo sempre andati a braccetto con la Sanità".

Nei giorni scorsi sul tema i dubbi di Repubblica Futura che la considerava “un'operazione d'élite” visti gli alti costi di iscrizione all'ateneo: "In merito ad alcune polemiche - aggiunge Mariella Mularoni - noi rispondiamo che il Governo valuterà gli interventi a sostegno delle famiglie più bisognose anche sulla base dell'ICEE".

Nel servizio l'intervista a Mariella Mularoni (Segretario di Stato Sanità) e Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione)