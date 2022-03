Unione e collaborazione: la visita di Stato del Presidente del Montenegro

Dalla comune appartenenza all'EUSAIR, la Regione Adriatico Ionica, alla guerra in Ucraina. Diversi i temi affrontati nel corso della visita istituzionale del presidente del Montenegro Milo Dukanovic; la prima per un presidente montenegrino in Repubblica. Ricevuto in udienza a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, ha evidenziato il forte legame di amicizia tra San Marino e Montenegro, ma non sono mancate le preoccupazioni per la guerra in corso in Ucraina: “L'Europa – ha detto – sta attraversando il periodo più difficile e pericoloso dalla Seconda Guerra Mondiale”. Anche la Reggenza ha espresso forti timori per l'escalation militare in corso: “Mai avremmo pensato che le armi potessero prendere di nuovo il sopravvento sulle ragioni del dialogo e della mediazione”.

"In questo momento particolare dello scenario internazionale - ha aggiunto il Segretario di Stato Luca Beccari - credo che questa visita per noi sia molto significativa perché è venuto qui il massimo rappresentante di un paese che esce, purtroppo, da un recente conflitto in un'area che ha avuto tanti tumulti e quindi ha saputo portare l'esperienza di che cosa vuol dire la coesione fra stati e anche quanto è importante il ruolo dell'Unione Europea per garantire la pace in questa regione".

Nell'ambito dei rapporti bilaterali si è parlato della recente adesione di San Marino all'EUSAIR, la Regione Adriatico Ionica, fondamentale per una sempre maggiore integrazione europea. "Montenegro ha già ottimi rapporti bilaterali con San Marino - ha evidenziato Milena Šofranac Ljubojević, Ambasciatrice del Montenegro per l'Italia a San Marino - tra questi abbiamo anche una cooperazione a livello della Regione Adriatico Ionica. Io penso che dentro la Regione Adriatica abbiamo la possibilità di trovare anche ulteriori modi e meccanismi di comunicazione tra stati e trovare i punti più importanti per trovare i nostri rapporti".

Al presidente Dukanovic è stata inoltre conferita l'onorificenza della Gran Croce dell'Ordine Equestre di San Marino. Nel pomeriggio l'ultima tappa della visita istituzionale con con la deposizione di una corona d'alloro all'Ara dei Volontari.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri) e Milena Šofranac Ljubojević (Ambasciatrice del Montenegro per l'Italia a San Marino)