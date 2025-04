150° ASSEMBLEA UIP Unione Interparlamentare, il capodelegazione Andrea Ugolini: “La giustizia sociale non è un'utopia” Nell'intervento Ugolini lancia un appello alla comunità internazionale: “Torniamo a costruire insieme un nuovo contratto sociale. Un patto che si fondi su tre pilastri: protezione universale, partecipazione inclusiva ed economia etica”.

Chiusi i lavori della 150° Assemblea dell'Unione Interparlamentare in Uzbekistan a cui ha preso parte anche il Gruppo Nazionale Sammarinese composto dal capodelegazione Andrea Ugolini, Michela Pelliccioni vicepresidente, Lorenzo Bugli revisore interno dei conti UIP 2025 e Gemma Cesarini.

Al centro dei lavori in questa sessione il ruolo dei parlamenti nel promuovere la soluzione dei due stati in Palestina, forum delle donne e dei giovani parlamentari e azioni parlamentari per lo sviluppo sociale e giustizia. Giustizia sociale al centro dell'intervento in plenaria di Andrea Ugolini: “Non parlo da tecnico, ma da cittadino e da uomo delle istituzioni. Credo profondamente che il vero progresso si misuri nella capacità di uno Stato di prendersi cura della dignità di ogni persona. In questo senso, San Marino ha fatto delle sue scelte sociali una dichiarazione di valori. Dal 1955, con la nascita dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, abbiamo scelto di mettere la salute, l’educazione, il lavoro e l’inclusione al centro del nostro agire pubblico. Abbiamo costruito un sistema di welfare universale, gratuito, che non fa distinzioni tra forti e deboli”.

Nell'intervento Ugolini lancia un appello alla comunità internazionale: “Torniamo a costruire insieme un nuovo contratto sociale. Un patto che si fondi su tre pilastri: protezione universale, partecipazione inclusiva ed economia etica”.



