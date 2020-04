CORONAVIRUS UNIRSM abbassa le tasse agli studenti: per farlo ridotti del 10% gli emolumenti

UNIRSM abbassa le tasse agli studenti: per farlo ridotti del 10% gli emolumenti.

Con una lettera rivolta agli iscritti il Rettore dell'Ateneo sammarinese annuncia una riduzione del 10% della terza rata per tutti gli studenti. Per farlo è stata stabilita, anche come segno di responsabilità e solidarietà verso le necessità del Paese, una riduzione del 10% degli emolumenti derivati da incarichi, cariche e contratti.

“Senato Accademico e Consiglio di Università hanno autonomamente deliberato di applicare a tutti gli emolumenti derivati da incarichi, cariche, contratti delle varie fattispecie, la riduzione del 10% - scrive Petrocelli - quale segno tangibile del senso di responsabilità" dell’Università di San Marino "rispetto al momento di difficoltà e di solidarietà in particolare verso gli studenti e le loro famiglie. Parte del significativo risparmio che deriverà da tale decurtazione sarà infatti utilizzato per finanziare la riduzione del 10% dell’importo della terza rata per gli studenti di tutti i corsi di laurea e la scadenza del pagamento sarà posticipata al 30 giugno”.

Dall’inizio dell’emergenza, ricorda Petrocelli in conclusione, l’Ateneo ha “subito realizzato forme alternative di didattica a distanza, e in via telematica si sono svolte anche le sedute di laurea e ora anche le sessioni di esami di profitto, e in alcuni casi ciò ha richiesto persino maggior lavoro che nella norma. Abbiamo adottato e stiamo adottando iniziative per curare i nostri studenti, ascoltarli, seguirne i percorsi e supportarli”.



I più letti della settimana: