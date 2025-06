FORMAZIONE UniRSM-ASACON: sul Titano un'iniziativa pilota rivolta ai professionisti del settore immobiliare e condominiale Conclusa – con la discussione delle tesine - la prima edizione del Corso di Alta Formazione in gestione del Patrimonio Immobiliare; promosso dall'Ateneo e dall'Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali

A quanto pare un unicum, a livello europeo, un simile percorso formativo. Con tematiche che afferiscono alla quotidianità di ognuno, seppure la visuale fosse quella dell'addetto ai lavori: gestione immobiliare, sostenibilità, rigenerazione urbana. Oggi la discussione delle tesine finali. Fra i corsisti anche un professionista di Livorno, gestore di ben 160 condomini. Ha posto l'accento sull'“alta professionalità dei relatori”. Indubbiamente la concretezza applicativa, la cifra degli elaborati; un ingegnere sammarinese ha approfondito ad esempio il tema della transizione energetica negli edifici, con un focus particolare sulla sicurezza.

Soddisfatti, per l'esito di questa prima edizione – promossa insieme all'Ateneo sammarinese -, i vertici di ASACON. Varie università italiane – fa il Presidente Andrea Gregnanin Vincenti – hanno già manifestato interesse per l'iniziativa, pensando anche ad ulteriori implementazioni; come il portare le ore previste dalle attuali 80 a 150, oltre ad “arrivare anche ad una doppia abilitazione per gli agenti immobiliari, oltre che per la professione degli amministratori di condominio”.

A caratterizzare il corso una moltitudine di collaborazioni: vari ordini professionali di San Marino, il Consiglio Nazionale Forense italiano, “esperti illustri di istituti e realtà estremamente importanti come l'ANIA”, associazioni rappresentative di oltre 15.000 amministratori condominiali, l'associazione europea delle professioni immobiliari, e così via.

Nel servizio le interviste ai corsisti Marco Morganti e Simone Pazzini, e al Presidente ASACON (Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali) Andrea Gregnanin Vincenti

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: