Unirsm conferma sospensione lezioni fino al 6 aprile

Unirsm conferma sospensione lezioni fino al 6 aprile.

"Care studentesse e cari studenti...", inizia così la lettera del Rettore a tutta la Comunità Universitaria. Conferma "la sospensione di tutte le attività in presenza (didattiche, esami, sedute di laurea, laboratori, sessioni di orientamento etc.) sino al 6 aprile 2020. Ognuno di noi è chiamato a cooperare in modo attivo perché le misure vengano rispettate e soprattutto si rivelino efficaci, e l’Università non avrà difficoltà ad adeguarsi - dice Corrado Petrocelli - poiché come ricorderete abbiamo già da giorni studiato e testato modalità alternative di erogazione della didattica, contattando i docenti, riprogrammando i calendari e continueremo a farlo anche in relazione alle future scadenze".

"L'Università terrà tutti costantemente aggiornati, e resta disponibile sia a fornire certificati per via telematica sia a rispondere per telefono e via mail, per qualunque dubbio o incombenza".

Conclude con l'invito a "mostrarci una comunità coesa e responsabile, per noi stessi e per gli altri".



I più letti della settimana: