UniRSM: da lunedì lezioni ed esami prevalentemente in DAD. Green pass rafforzato per attività in presenza.

Vista l'attuale situazione pandemica l'Università di San Marino ha disposto che – da lunedì, fino a fine mese - tutte le lezioni curricolari e le sessioni d'esame si svolgano in modalità DAD. Un'eccezione è tuttavia prevista per le attività – come quelle di laboratorio o altre analoghe – per le quali è consigliabile, per ragioni didattiche, la presenza in sede. Ma in questi casi l'accesso, per studenti e docenti, sarà condizionato al possesso di green pass rafforzato; obbligatorio inoltre indossare costantemente la mascherina Ffp2. Ribadita poi la necessità di osservare le già vigenti norme di sicurezza, riguardanti ad esempio il distanziamento ed il controllo della temperatura. Dopo ogni ora di attività, infine, gli ambienti dovranno essere areati per almeno 5 minuti.

