UNIRSM: da San Marino a Wembley per affiancare gli Azzurri

Marco Brunelli, direttore e ideatore del Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ha accompagnato e supportato come segretario generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio la nazionale che domenica scorsa ha vinto gli europei battendo in finale l’Inghilterra.

Nella Federazione e fra gli sponsor degli Azzurri sono attivi professionalmente diversi ex studenti dell’Ateneo sammarinese in collaborazione con l’Università di Parma. Negli Europei di calcio, inoltre, 25 iscritti all’anno accademico in corso hanno trascorso 15 giorni a Roma operando durante i quattro match giocati nella Capitale, con ruoli operativi a supporto degli staff Uefa che hanno curato ufficio stampa, broadcasting e altre attività.