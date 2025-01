Unirsm: donazione di libri da parte dell'ambasciatrice d'India a San Marino Domani, 14 gennaio, la presentazione delle lettere credenziali alla Reggenza

La storia, cultura e sapere di un popolo possono attraversare il mondo e accorciare le distanze attraverso un mezzo potentissimo: i libri. L'ambasciatrice d'India a San Marino, Vani Sarraju Rao, dona diversi volumi alla biblioteca di Design dell'Università di San Marino, proprio alla vigilia della presentazione delle lettere credenziali alla Reggenza. Un gesto nato per instaurare rapporti diplomatici nel migliore dei modi. Sempre all'ex Monastero Santa Chiara l'incontro con il Segretario alla Cultura, Istruzione e Università, Teodoro Lonfernini, accompagnato dal direttore di Dipartimento Emanuele D'Amelio e dalla direttrice generale dell'ateneo Laura Gobbi.

"È stato un incontro estremamente positivo - commenta Lonfernini -, sono temi che interessano tutti i Paesi, indipendentemente dalla loro grandezza e la nostra piccolezza: l'istruzione, la cultura, sappiamo quanto ci può avvicinare. Lavoreremo su quegli aspetti con un presupposto anche maggiore: riuscire ad essere entrambi partecipi di un'attività di carattere globale come quella relativa alla pace e all'educazione alla pace".

Diverse le idee sul tavolo: si è discusso della possibilità di scambi culturali e scolastici a più livelli, dalla scuola all'università, tra San Marino e India. L'ambasciatrice di Nuova Delhi ha proposto una cattedra per l'ateneo del Titano, finanziata dal governo indiano, oltre a corsi formativi di yoga e spettacoli musicali nei teatri sammarinesi. La volontà di approfondire i rapporti con scambi ministeriali è stata espressa da entrambe le parti.

"Questa è la mia prima visita a San Marino - spiega Vani Serraju Rao - e questa segna anche il mio inizio come ambasciatore. Abbiamo condiviso tante idee, tra cui quella di portare la cultura indiana a San Marino, farlo nell'ambito dell'istruzione superiore con sempre più contatti. Abbiamo anche proposto di portare dei film indiani a San Marino, di promuovere lo yoga e progetti che riguardano Mahatma Gandhi. Il Ministro era molto predisposto alle mie proposte e sono sicura che abbiamo il suo sostegno per lavorare insieme in futuro. Sono molto emozionata per quello che ci aspetta".

Nel video le interviste a Teodoro Lonfernini (segretario alla Cultura e Istruzione) e Vani Serraju Rao (ambasciatrice d'India a San Marino)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: