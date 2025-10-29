UNIRSM: firmato un protocollo attuativo con l'Instituto Federal do Maranhão brasiliano

Si rafforzano i rapporti di collaborazione tra l'Università di San Marino e l'ateneo brasiliano Instituto Federal do Maranhão. Firmato un protocollo attuativo che mette le basi per l'arrivo, nel 2026, di due studenti della realtà accademica sudamericana che svolgeranno uno short program sul Titano nell'ambito dei corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media.

"Noi abbiamo innanzitutto sempre dato grande importanza all'internazionalizzazione - afferma Corrado Petrocelli, rettore UNIRSM - che per noi significa non un accordo di collaborazione astratto, ma una vera e propria cooperazione e un'intesa fra due università con scambio di programmi, docenti e studenti. Avere come partner questa importante università brasiliana che darà subito il via dei seminari che i loro studenti seguiranno qui da noi significa porre le premesse per una collaborazione futura con una realtà in grande sviluppo e queste premesse cominciano da una collaborazione con i temi del nostro design che come è noto sono quelli più trasversali e più internazionali e quindi questo lascia ben sperare per il futuro".

Protocollo che consolida i già ottimi rapporti tra San Marino e Brasile rafforzando il ponte culturale già in essere: "Questa firma - afferma Carlos Cesar Teixeira Ferreira, rettore Instituto Federal do Maranhão - è nata per una visita del professor Michelangelo che avendo avuto un contatto con la nostra università è riuscito a creare un ponte con l'ateneo sammarinese. Ci siamo da subito interessati molto a questa bella realtà, ed è stato un piacere venire qui di persona".

Nel servizio le interviste a Corrado Petrocelli (Rettore UNIRSM) e Carlos Cesar Teixeira Ferreira (Rettore Instituto Federal do Maranhão)







