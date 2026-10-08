Unirsm, il nuovo rettore Paolo Pascucci si presenta: eredità, obiettivi e orizzonti

L'intervista a Paolo Pascucci, Rettore dell'Università di San Marino

Nato a Pesaro nel 1954, Paolo Pascucci si è insediato ufficialmente come nuovo rettore dell'università di San Marino il 1 ottobre per il triennio 2026-2029, raccogliendo il testimone da Corrado Petrocelli, dopo 12 anni di mandato. Già direttore del Dipartimento di Giurisprudenza a Urbino e dell'Istituto giuridico Unirsm, oltre che pro rettore vicario. Nella sua carriera ha collaborato con la Presidenza del Consiglio e con i Ministeri della Salute e del Lavoro.

"Eredito un'università che ha beneficiato dell'apporto straordinario del mio predecessore, del professor Corrado Petrocelli - commenta Pascucci -. L'università a cui penso è un'università che va in continuità con quello che Petrocelli ha fatto finora e che però naturalmente tenda anche a svilupparsi per quello che riguarda sia il numero dei corsi di laurea, sia le modalità della didattica, sia soprattutto le opportunità della ricerca e della terza missione".

Eredita un ateneo, sul Titano, fortemente cambiato ed evoluto nel tempo. 8 corsi di laurea, 5 triennali e 3 magistrali, due dottorati e il comparto di alta formazione e master. Per un totale di circa mille studenti, dato in crescita. Tra i corsi più gettonati Design e Ingegneria gestionale.

La maggior parte degli iscritti arriva da fuori territorio: da qui l'attualità del dossier studentato: "Senza la possibilità di una residenzialità per gli studenti - spiega il rettore - evidentemente l'Università sconterebbe una criticità. Ovviamente lo studentato contribuirebbe molto a rafforzare anche l'immagine dell'Università di San Marino all'esterno e anche come attrattività".

Infine le prime progettualità nel cassetto del rettore, pronte a essere realizzate nell'ambito di un piano triennale di sviluppo: "Vorrei basarlo su un patto territoriale piuttosto ampio - conclude Pascucci -, che mi permetterò di chiamare 'Stati generali di Ateneo'. Vorrei metterli in campo all'inizio del prossimo anno per coinvolgere tutti gli stakeholder - istituzioni, associazioni, ordini professionali -, che vengano sostanzialmente a portarci la loro opinione su quelle che sono le attese sull'Università. In questo modo curare poi la nostra programmazione con coerenza rispetto a quelle che sono le attese del territorio".

Nel video l'intervista a Paolo Pascucci, Rettore dell'Università di San Marino







