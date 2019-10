UniRSM: l'Ateneo, insieme all'AASLP, in un gruppo di lavoro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici italiano

Proseguono le collaborazioni di altissimo livello, dell'Ateneo del Titano; in questo caso con il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici italiano, in particolare il gruppo di lavoro chiamato ad elaborare un documento per definire gli standard tecnici delle diverse tipologie di strade. All'organismo – che già da suo insediamento vede la partecipazione di Andrea Grilli: docente del corso di laurea in ingegneria civile – si aggiunge infatti il direttore dell'AASLP, Matteo Casali. Tutto ciò a seguito dei rapporti stretti in occasione della Summer School internazionale su strade ed ambiente, ospitata lo scorso settembre dall'Università di San Marino. Il documento che verrà adottato – spiega Grilli –, verrà esteso al Titano, e grazie anche alla presenza di Casali sarà possibile tenere in considerazione le particolari esigenze delle infrastrutture viarie della Repubblica.