UniRsm lancia un bando: nuovo dottorato di ricerca in Scienze Storiche

Annunciata la 15° edizione del ciclo di dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell'Università di San Marino, che si svolgerà tra il 2021 e il 2024, partendo da giugno prossimo. Parla dell'opportunità il direttore scientifico, Paulo Butti de Lima: “La proposta offre attività di confronto ed approfondimento, incentivando un rapporto diretto tra gli iscritti e alcuni affermati storici del momento, docenti provenienti dalle più importanti istituzioni europee. - e continua- Abbiamo anche previste 10 borse di studio”. L'iniziativa è rivolta a 16 studenti di età inferiore a 32 anni, di ogni nazionalità e con laurea in discipline storiche. Le lezioni, in lingua italiana, inglese e francese, si svolgeranno sul Titano, mentre i momenti di indagine in prestigiosi centri accademici europei.



Durante i seminari ogni studente lavorerà sotto il coordinamento di uno specialista. Per poter partecipare bisognerà inviare una domanda entro il 14 gennaio 2021 alla Scuola Superiore di Studi Storici, e ad essa bisognerà allegare un progetti di ricerca che, in caso di ammissione, verrà definito poi con il Consiglio Scientifico della Scuola.