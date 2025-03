EMANCIPAZIONE FEMMINILE Unirsm: le conquiste delle donne in un convegno sul diritto di voto

Un doppio evento dedicato all’emancipazione femminile e al diritto di voto. Un percorso di conquiste non sempre lineare e declinato dalle studiose di università italiane e non solo nell'iniziativa organizzata dall’Università del Titano e curata dalla docente Patrizia Gabrielli Le donne e il suffragio: uno sguardo europeo. La narrazione parte con un libro, proprio di Gabrielli, Donne protagoniste nelle istituzioni della Repubblica, che esplora il loro ruolo nella politica italiana e la loro ascesa a incarichi di rilievo. Seguono relazioni accademiche per analizzare il diritto di voto femminile a San Marino, Italia, Spagna e Germania. Approfondita anche la rappresentazione delle donne in politica e nel cinema.

"Noi abbiamo promosso questo convegno in occasione di due importanti anniversari - spiega la Gabrielli -: nel 24 il 50esimo del diritto di voto alle donne a San Marino e nel 25 l'80esimo del diritto di voto alle donne in Italia. Un momento di confronto ma anche di divulgazione dei risultati della ricerca, perché siamo convinti che la storia possa essere uno strumento molto importante per accrescere una nuova consapevolezza tra le giovani generazioni. Il tema sono i diritti che riguardano la parità di genere: il voto, ma anche il diritto alla maternità, istruzione, lavoro e parità salariale, oltre il diritto ad avere un'infanzia felice. Questa è la tradizione politica dei movimenti delle donne in Italia, a San Marino come in altri Paesi".

L’evento, promosso dal Centro Sammarinese di Studi Storici con il patrocinio delle Segreterie di Stato agli Affari Interni e all'Istruzione e Cultura, diventa dunque un’opportunità per comprendere il valore della democrazia e l’importanza di mantenere alta l’attenzione sui diritti acquisiti.

Nel video l'intervista a Patrizia Gabrielli, curatrice dell'evento

