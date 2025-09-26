Unirsm: “Lo storico e le sue fonti”, il primo convegno dei dottorandi e dottori

Le fonti sono i pilastri su cui si fonda il lavoro dello storico, nel tempo evolvono così come le metodologie di ricerca. Dall'antichità alla contemporaneità. Occasione perfetta per confrontarsi allora è il primo convegno internazionale organizzato da dottori e dottorandi dell'Università di San Marino: “Lo storico e le sue fonti. Problemi e metodi della ricerca storica”.

"L'iniziativa è nata dall'idea di promuovere il dialogo e l'incontro - spiega Giuseppe Giardi, dottorando tra gli organizzatori -, soprattutto tra noi giovani ricercatori. Il tema è per noi ovviamente attuale ed è un modo anche per riflettere e capire quali sono le prospettive di ricerca anche di giovani ricercatori e ricercatrici che noi non conosciamo, perché vengono da altre università. Non sappiamo di cosa si occupano se non per il piccolo abstract che ci hanno inviato e tramite il quale li abbiamo selezionati. È un tema ovviamente per noi sempre attuale e che ci interroga sul nostro mestiere e anche su come ci rapportiamo e su come ci possiamo muovere nel presente in cui viviamo".

Nel complesso lavoro dello storico vi sono delle insidie, come il rischio di manipolazione delle fonti. Quando poi, oltre che al passato, cerca di volgere lo sguardo all'attualità, in uno scenario geopolitico intricato, l'attenzione deve essere ancora più alta.

"Dovrebbe non leggere i giornali - afferma lo storico Luciano Canfora, tra i relatori del convegno -, perché purtroppo sono telecomandati. La verità sulla storia nel suo farsi, nel suo svolgimento non è afferrabile. Viene molto dopo guardando negli archivi e noi per ora dobbiamo semplicemente orientarci sul meno peggio. Per esempio di solito conviene leggere le informazioni della controparte, perché la controparte dice quello che l'altra parte nasconde e viceversa".

