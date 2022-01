COVID-19 UniRSM: obbligo di green pass rafforzato per attività in presenza solo per non residenti Da lunedì fino a fine mese, a San Marino, esami e lezioni - all'Università - si svolgeranno prevalentemente in DAD. Abbiamo sentito il Rettore dell'Ateneo

Cautela e senso di responsabilità, alla base delle nuove disposizioni. Oltreconfine la questione si pone in termini diversi, anche perché - in linea di massima - sono già concluse le lezioni del primo semestre e nei primi due mesi dell'anno vi sono essenzialmente esami, che possono svolgersi anche a distanza; alcune Università hanno optato proprio per questa modalità. A San Marino, invece – osserva il Rettore - vi sono un paio di corsi di laurea che hanno ancora delle “code” di lezione. Anche questo avrebbe influito nella scelta – temporanea - della DAD; che va inoltre incontro alle esigenze di quarantenati o positivi al Covid. Consentite comunque quelle attività – per esempio i laboratori – dove è necessaria la presenza: uno dei vanti dell'Ateneo sammarinese. Resta ferma l'osservanza di tutte le misure di sicurezza; peraltro costantemente adottate dall'Università. Obbligatoria la Ffp2. L'ingresso, inoltre, sarà condizionato al possesso di green pass rafforzato: disposizione riguardante tuttavia solo i non residenti.

Nel servizio l'intervista al Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli

