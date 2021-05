UNIRSM: Onu, Medio Oriente e peacekeeping al centro di un seminario con relatori di prestigio

“Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 21esimo secolo: operazioni e impatto”: questo il titolo dell'iniziativa, seguita anche da 100 allievi dell'Accademia Militare di Modena. Di drammatica attualità i temi trattati. Il Comandante della Forza di Interposizione dell'ONU nel Libano del sud, il generale Stefano Del Col, ha ricordato come poche ore prima – proprio dalla zona di operazioni di UNIFIL – fossero partiti 3 razzi, caduti in territorio israeliano, fortunatamente senza provocare danni. Una crisi, quella israelo-palestinese, che ad avviso di Del Col non si placherà a breve; verosimilmente si rivelerà decisivo l'intervento statunitense. Fra i relatori anche un altro esperto, in materia di stabilizzazione di scenari di conflitto: il Generale di Brigata Giovanni Pietro Barbano. E poi un approfondimento della complessa vicenda libanese – paradigmatica delle tensioni che avviluppano il Medio Oriente -, da parte di Luca Gorgolini, dell'Università di San Marino, che ha ricordato i motivi che portarono ad UNIFIL: la missione ONU forse più importante, con una consolidata leadership italiana.