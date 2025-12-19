Unirsm, studenti del corso di Comunicazione in visita a San Marino Rtv

Dalle aule universitarie agli studi televisivi: gli studenti del primo anno del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media di Unirsm visitano San Marino Rtv, punto di riferimento dell’informazione e della produzione audiovisiva del Paese. Un’occasione per entrare nel cuore di redazione, regia, montaggio e studi, scoprendo da vicino come nasce un telegiornale, come si costruiscono i contenuti radiofonici e social e come lavorano quotidianamente giornalisti, tecnici e professionisti della comunicazione.

Particolare interesse da parte dei ragazzi versi i nuovi media e le strategie digitali: dall’utilizzo dei social network al modo in cui i contenuti televisivi si trasformano in post, video e clip pensati per le piattaforme online. Un’esperienza che si inserisce in un percorso di studi orientato ai linguaggi della comunicazione contemporanea, al digitale e alla produzione multimediale, dove la teoria si affianca costantemente alla pratica. Toccare con mano il lavoro sul campo si conferma infatti fondamentale per comprendere le dinamiche reali del settore.

"È molto importante per loro - commenta Maria Elena D’Amelio, professoressa associata del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media di Unirsm -, è importante perché riescono a vedere come si mette in pratica quello che poi studiano a livello teorico in università. Quindi magari certe cose che possono sembrare astratte, come quando parliamo del digitale, del green screen o di programmi televisivi, qui sono diventate reali. Spieghiamo la produzione, i contenuti: sono rimasti affascinati dal green screen perché è una cosa che magari non si vede tutti i giorni e qui le attrezzature sono davvero di alto livello".

Nel video l'intervista a Maria Elena D’Amelio, professoressa associata del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media di Unirsm







