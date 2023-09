ANNO ACCADEMICO 2023/2023 UNIRSM: trend iscrizioni positivo, il rettore Petrocelli: "Stiamo lavorando a un corso di laurea in medicina" Ateneo sammarinese che continua a crescere quindi, merito anche dell'ingresso nella dinamica europea del Processo di Bologna.

L'Università di San Marino è pronta ad accogliere studenti e docenti per l'anno accademico 2023/2024. Positivo il trend delle iscrizioni: crescono quelle in design e si confermano quelli in comunicazione ed ingegneria.

"Questo vale - afferma Corrado Petrocelli, rettore Università di San Marino - sia per le triennali che per le magistrali. Si confermano i nostri master: quest'anno ne abbiamo di nuovi, tra cui quello sull'infermieristica di famiglia e di comunità con l'Università Politecnica delle Marche. La nostra offerta si irrobustisce e migliora. Abbiamo i soliti dottorati come quello di storia e in più parte anche un dottorato in gestionale".

Ateneo sammarinese che continua a crescere quindi, merito anche dell'ingresso nella dinamica europea del Processo di Bologna. Ora manca solo l'ultimo tassello, afferma Petrocelli, la legge quadro.

"Questa legge la stiamo aspettando - spiega - doveva essere un decreto che sarebbe dovuto essere convertito in legge già mesi fa ma è saltato, sono stati ritirati i decreti, adesso è stato ripresentato. Speriamo che venga riconvertito in legge perché è indispensabile che lo sia, prevede tante cose nuove fra le quali, soprattutto, il fatto che finalmente San Marino potrà avere dei docenti di ruolo".

Sul futuro dell'ateneo Petrocelli anticipa un importante progetto: un corso di laurea in medicina a San Marino: "Stiamo definendo un nuovo programma triennale. Dobbiamo rafforzarci dal punto di vista dell'acquisizione di nuovo personale qualificato, noi abbiamo cambiato oltre il 70% del personale. Abbiamo poi una serie di progetti, qualcuno lo stiamo coltivando da anni. Dico questa cosa che non dovrei: stiamo lavorando alla clemente ad un progetto per dare un corso di laurea in medicina a San Marino, di più non dico".

Nel servizio l'intervista a Corrado Petrocelli (Rettore UNIRSM)

