SOLIDARIETÀ Uniti contro il coronavirus È il videomessaggio realizzato da un giovane sammarinese rivolto a tutta la Repubblica per superare questo momento di difficoltà

“Dobbiamo continuare ad essere uniti, come lo è da sempre la nostra Repubblica, se vogliamo superare questo momento”. Sono le parole di Amir, 13 anni, che con questo video ha voluto diffondere un messaggio di solidarietà rivolto a tutti i sammarinesi.

"Ho pensato a questo video - ci spiega Amir - per tirare su tutti quanti visto il momento difficile che stiamo passando". Nel video un ringraziamento particolare l'ha riservato a medici, forze dell'ordine e tutte le persone che stanno affrontando in prima linea il coronavirus. "Non poter andare a scuola e ne vedere gli amici è dura, speriamo che tutto passi presto".

Nel servizio l'intervista a Amir Cheikh Brih





I più letti della settimana: