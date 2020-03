Uniti nella bandiera: sui balconi i colori della Repubblica. A Fiorentino spunta un messaggio di speranza

Per le vie di San Marino il tempo si è fermato: strade senza auto, ritmi lenti e persone che salutano dal balcone di casa. Fuori dalle abitazioni la bandiera biancazzurra: l'idea è venuta a un giovane che l'ha proposta al Congresso di Stato. Così è partita la campagna “Una bandiera, una nazione”: simbolo di unità e di solidarietà, per superare insieme questo periodo. A tutto questo si aggiungono altri messaggi di speranza. Come quello apparso sul muro di un'abitazione a Fiorentino con scritto: "E torneremo ad abbracciarci più forte di prima".

In un momento senza precedenti nella storia recente, i legami si rafforzano: c'è chi ha voglia di scambiare una battuta e chi, appena vede la troupe, esce per offrire un dolce appena sfornato. La vicinanza umana non conosce confine: anche la signora Marianne, 80 anni, di origini francesi, è uscita sul balcone per appendere la bandiera sammarinese. Bandiera della Repubblica che 'arriva' fino in Brasile proiettata, insieme a quelle dei Paesi colpiti dalla pandemia, sulla statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro.

Nel servizio, l'intervista all'autore della frase esposta a Fiorentino