"Uniti per più diritti": aperto il congresso FUCS CSdL

l'intervista a Stéphane Colombari

Ad aprire i lavori un momento emozionante, un applauso di riconoscimento per il lavoro svolto negli anni da Marino Bartolini, storico dirigente della Federazione Edilizia e Servizi CsdL di cui è anche stato Segretario dal 1982 al 1997.

“Uniti per più diritti” è il tema del Congresso che oggi da il via alla serie di appuntamenti verso il Confederale CsdL in programma dal 19 al 21 febbraio. In rappresentanza degli oltre 1.300 iscritti alla FUCS, 87 i delegati presenti, di cui il 52% donne. Molto significativa la crescita della Federazione con un aumento di circa trecento aderenti e 20 delegati dal 2021. Al centro dei lavori la relazione del Segretario uscente Stéphane Colombari.

"Sono partito dalla situazione attuale - spiega - dove in questi ultimi anni siamo riusciti a portare a casa i rinnovi di tutti i contratti competenti la mia federazione, che è un punto assolutamente positivo. Tuttavia siamo anche consapevoli che c'è ancora molto da fare sia sul piano economico, sia sul piano normativo e questo per tutti i contratti in tutti gli ambiti".

Il prossimo congresso di categoria in programma è quello della FUPI, il 23 gennaio, sulla PA del futuro. Filo conduttore di questi appuntamenti l'Europa con il percorso di Associazione che sta concludendo San Marino.

Nel servizio l'intervista a Stéphane Colombari (Segretario uscente FUCS Csdl)