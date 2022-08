"Uniti verso l'Europa", il messaggio unanime nel secondo dibattito pubblico della Festa dell'Amicizia

L'obiettivo è comune a tutti, l'accordo di associazione con l'Unione Europea è “un'opportunità straordinaria” da raggiungere quanto prima e lo hanno ribadito ieri sera i partecipanti al secondo dibattito pubblico della 49° Festa dell'Amicizia. “È uno dei temi chiave per i prossimi mesi – afferma il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari – un percorso che parte da lontano ma che finalmente può essere portato a termine”.

Anche Libera concorda sul fatto che il percorso debba andare avanti per beneficiare di un mercato più grande, ma non bisogna rendere questo dibattito – afferma Giuseppe Maria Morganti - solo di natura economica; l'UE è anche un progetto culturale importantissimo.

Gerardo Giovagnoli (NPR) insiste sulla necessità di un cambio di passo e di non avere paura: “Non c'è alternativa a questa scelta – afferma - e per accelerare il passaggio sarebbe importante istituire una Commissione Affari Europei specifica”.

Gianluca Montanari chiarisce la forte posizione della CDLS a favore dell'UE e chiede di non temere “un'invasione di San Marino” da parte di nuovi residenti visto che ci saranno valutazioni molto ponderate e organizzate.

Tito Masi, rappresentante di ANIS, va diretto al punto: “San Marino senza Europa – dice – non ha futuro”. Per Federico Gianni, segretario dell'Associazione Bancaria Sammarinese, l'accordo è un'opportunità per l'intero settore e permetterebbe alle banche del Titano di lavorare non solo all'interno del territorio.

