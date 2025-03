UNIRSM Università: approvato decreto sui profili docenti Il Segretario di Stato all'Istruzione Teodoro Lonfernini: "Un passo decisivo per la crescita del paese"

Un punto di svolta per l'ateneo sammarinese e più in generale per l'intero sistema formativo del territorio. Così il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini commenta l'approvazione del decreto sui profili docenti dell'Università. Un ulteriore passo in avanti dopo il riconoscimento ottenuto nell'ambito del Processo di Bologna per integrarsi pienamente nel sistema europeo dell'alta formazione.

"Era un tassello fondamentale - afferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione - per chiudere un processo di attività normativa che riguardava la nostra università accompagnandone la sua crescita e confermando quell'elemento di affidabilità e credibilità che deve nascere anche attraverso questo ultimo atto che riguarda tutta la parte del reclutamento per l'insegnamento universitario".

Nel servizio l'intervista a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Istruzione)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: